10 yıl önce bugün neler oldu ? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, NÜKLEER GÜVENLİK ZİRVESİ İÇİN ABD'DE

Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'a gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temaslarına Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan ile görüşerek başladı. Yaklaşık 50 devlet başkanının katılacağı zirve öncesi Erdoğan ile Sarkisyan arasında yapılan görüşmenin ilişkilerin normalleşmesi amacıyla imzalanan protokollerin ardından, liderler düzeyinde yapılan ilk görüşme olduğu belirtildi.

CHP HEYETİ MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

CHP Grup Başkanvekilleri, CHP lideri Baykal'ın, Anayasa değişiklik teklifindeki 3 maddenin paketten ayrılarak görüşülmesi teklifini AK Parti Grubu'nun ardından MHP grubuna götürdü. CHP Grup Başkanvekilleri Hakkı Suha Okay, Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Anadol, MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural'ı ziyaret etti.

ROMA DÖNEMİNE AİT MEZARLAR BULUNDU

Edirne Merkez Doyran Köyü sakinleri, Yunanistan sınırına 100 metre uzaklıktaki Maltepe mevkiinde çeltik tarlalarını sulamak için Meriç Nehri'ne boru sistemi kurmak üzere toprağı kazdı. Bu sırada mezar taşları bulununca köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede titizlikle yapılan kazıda, bazı kemik parçaları ile mezarın içinde küçük bir kız çocuğuna ait olduğu tahmin edilen 2 adet altın yüzük, 2 altın küpe ve bir boncuk buldu. Mezarın hemen yanında yapılan kazıda bir başka mezara daha ulaşıldı. Bulunan altınlar Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

AHIRKAPI ROMAN ORKESTRASI'NDAN CEZAEVİ KONSERİ

Fatih Belediyesi Ahırkapı Roman Orkestrası, mahkum ve tutukluların da isteği üzerine Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde konser verdi. Konser öncesi, eğitim kurslarında başarılı olan tutuklu ve hükümlülere Cumhuriyet Savcısı Nejat Çakır ve cezaevi yöneticileri tarafından sertifikaları verildi. Sertifika töreninin ardından düzenlenen konseri yaklaşık 250 tutuklu ve hükümlü izledi. Konserde doyasıya eğlenen tutuklu ve hükümlüler zaman zaman sahneye çıkarak orkestra üyeleriyle birlikte dans etti.

(İHA)

Kaynak: İHA