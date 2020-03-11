10 yıl önce bugün neler oldu ?
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Türkiye, Deprem, İzmir, Güncel

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

11.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:51
10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

DEPREMZEDELERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki incelemelerini tamamladıktan sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Erdoğan depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DEPREM DEDE, DEPREMİ ANLATTI

'Deprem Dede' olarak tanınan Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara, Kayseri'de seminere katıldı. Işıkara deprem bilinci konusunda bilgiler verdi.

LİCE'DE 8,5 TON UYUŞTURUCU BASKINI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde aylar süren takip ve operasyonun ardından Manizör mezrasına baskın yapıldı.

Operasyonda bir ev ve ahıra gömülü vaziyette 8,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Kırıkkale'nin Hacılar Belde Belediye Başkanı Memduh Bodur, akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş duyurdu.

İZMİR-ANKARA HIZLI TRENLE 3,5 SAAT

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Yıldırım, İzmir-Ankara arasının hızlı trenle üçbuçuk saate düşeceğini söyledi.  

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Kaynak: İHA

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10 yıl önce bugün neler oldu ?

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