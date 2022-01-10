KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Şeker, mesajında tarafsız ve özgür basının demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu belirtti.

Gece-gündüz, yaz-kış demeden en zor şartlarda görevlerini büyük fedakarlıkla yerine getiren basın mensuplarının halkın talep ve beklentilerini ve yaşadığı sıkıntılarını dile getirerek, sıkıntıların çözümünde de çok önemli rol oynadıklarını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Bizlere doğru bilgi aktarma çabası ile mesleğini icra eden, doğru ve anlık bilgileriyle halkımızın haber almasını sağlayan gazetecilerimize ve tüm basın mensuplarımıza bu zorlu görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Ayrıca ilimizdeki ve bölgemizdeki yaşanan olaylardan ve meydana gelen gelişmelerden an be an haberdar olmamızı sağlayan gören gözümüz, işiten kulağımız değerli yerel basınımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.Bu duygu ve düşünceler ile tüm basın mensuplarımızın, 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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