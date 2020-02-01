1 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
1 Şubat Cumartesi İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…
1 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
- İSTANBUL ESENYURT Akşemsettin mahallesi, 203, 204, 209, 210 sk. 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326000)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2208., AHUDUDU, AKGÜVERCİN, ALACA, DALGIÇ, DOĞAN, DUT, FUNDALIK, HÜME, KARTAL, KAZ, KENDİR, KIYI, MARTI, PAPAĞAN, PUHU KUŞU, SAKA, SERÇE, TURNA, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325772)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325847)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, OKUMUŞ, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325849)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEMPATİK, TOMRUKÇU, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk/ MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325798)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah BAKİ, BATTALGAZİ, REZZAN, YEŞİLBAHÇE sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk/ MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, AYSİMA, KOCA YUSUF sk/ TAŞOLUK mah KAFTAN sk// BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk/ ULUS mah ÇATALCA YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325786)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE, MASLAK MEYDAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326965)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah MASLAK MEYDAN sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326964)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah MAHMUDİYE, YÜRÜTEN sk/ MAREŞAL ÇAKMAK mah AYVACIK, MAHMUDİYE, ORTAÇ, SOĞANLI, ÖĞRETİCİ, İNÖNÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327363)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, AYVACIK, BEYATLI, TAŞÇILAR, İNÖNÜ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2327364)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 206., 209., 210., 211., 215. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2326783)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325730)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2325731)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AKASYA 3, BAYIR 1, DUMAN, ESKİ CAMİ, GÖLKAYA, GÜL 4, KARANFİL 1, PALMİYE 3, RÜZGARGÜLÜ, SARAY 2, ÇATALCA YOLU sk// ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah ERİKLİ, ÇATALCA YOLU sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329887)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU sk/ SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, HÜMEYRA, LALEGÜL, LİBADİYE, TURAN sk/ YEŞİLCE mah ESKİ BÜYÜKDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330801)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk/ SEYRANTEPE mah AKMEŞE, CENDERE, GÜRGEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330882)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK sk/ SİYAVUŞPAŞA mah BANKACILAR, ÇAMLIK sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330900)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2035., 2051., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2063., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2085., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk// ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 679., 680., 681., 698., 699., 700., 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 705., 714., 721., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329728)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk/ ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 11:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331818)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk/ GÜLBAHAR mah TEKİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330650)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYSAN, PIRLANTA, ÇAMLIEVLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331790)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 6001., 6002., 6003., 6004., 6005., 6027., 6028., 6030., 6032., 6033., 6034., 6071., 608., 6095., GÜLLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331794)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, ECZA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330622)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT DURSUN BAKAN, ŞEHİT HASAN KAYA sk/ MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, DUMLUPINAR, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331922)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330624)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 113., 114., 115., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 151., 154., 197., 198., 211., 212., AYAZAĞA 197. ÇIKMAZI, ESKİ PAZAR, ŞEHİT İLHAN YURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330643)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AYLA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331022)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330597)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, KINALIZADE, OCAKLI, YARGIÇ NAİM OKTAY, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS sk 06:00-07:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2330658)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS, ZAFER sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331899)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk/ GÜLBAHAR mah TEKİN sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331860)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, KİREÇOCAĞI YOLU, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk/ 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332792)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk/ MERKEZ mah BAHÇE, DAĞLAR, FERMAN, GÜLDESTE, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk/ YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332790)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332041)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332045)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN, ŞENYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332055)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332080)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, PARLAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332791)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332126)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332127)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ERKILIÇ, GÜLBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332150)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, TEKNİK, DEFİNE, BİRDAL, DUMAN, TATLI, TORUN, ŞAHİNLER sk/ YEŞİLCE mah BAĞIŞ, TOKGÖZ sk , 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332195)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEREBAĞ, DR. CEMİL BENGÜ, HİRA, SAVAŞ, SEVİM, TAŞOCAĞI sk ,YAZGI SOKAK, SAYGI SOKAK, GÖLBAŞI SOKAK 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332083)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332147)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332172)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332843)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah DEREBOYU, ESKİ BELEDİYE, FİLİZ, KAVİS, MAYIS, MERDİVEN, NAZLI, SANTRAL, ÇAMLI, ÇETİNAY, ÇUKUR sk/ TELSİZLER mah BALÇİÇEĞİ, BAĞIM, BEGÜM, BEYAZ, BONCUK, BORDO, BİLGİLİ ÇIKMAZI, ESKİ BELEDİYE, GALATA DERESİ, İPEKYOLU sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜNEY 1, GÜZ, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, PAPATYA 1, SAFİR, SAKA, TEKİN, TOMBUL, UYSAL, YAĞMUR, YENİDERE, YENİGÜN, YEŞİLDAĞ, ZİNCİRLİDERE, ŞAHİKA, ŞELALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332035)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, GÖZDE, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk/ TALATPAŞA mah ERSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332832)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2332089)