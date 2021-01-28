1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay
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1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay

28.01.2021 22:16 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:23

1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay Hayatını kaybeden kişi 1 ay sonra ikinci çocuğunu kucağına alacaktı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabası ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ali Atmaca'nın...

1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay

Hayatını kaybeden kişi 1 ay sonra ikinci çocuğunu kucağına alacaktı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabası ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 44 yaşındaki Ali Atmaca'nın 1 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi.

Adapazarı'nda iki yeğeniyle birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Akyazılı iş adamı 44 yaşındaki Ali Atmaca'nın cenazesi otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Cenaze, iş adamının Akyazı Pazarköy Mahallesi'ndeki evine getirildi. Acılı aile, cenaze eve alındığı sırada gözyaşı döktü. Cinayet kurbanı Atmaca'nın yarın yaşadığı mahallede Cuma namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi. 2 buçuk yaşında bir çocuğu olan iş adamının 1 ay sonra ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Eşini evinde son kez gören acılı eşi ise yakınları teselli etti.

Olay

Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde düğün konvoyunda çıkan tartışma üzerine yaşanan silahlı kavgada Akyazılı Ali Atmaca ile akrabalarI Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca silahlı saldırıya uğramış, Atmaca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken yaralanan yeğenleri tedavi altına alınmıştı. Sakarya Polisi, cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda acı detay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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