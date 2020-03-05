05 Mart 2020 Star Yayın Akışı
Haberler » TV » 05 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

05 Mart 2020 Star Yayın Akışı

05 Mart 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

05.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 06:45
05 Mart 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Titanların Öfkesi

01:10 John Wick

01:45 Fantastik Canavarlar

02:00 Sevdim Seni Bir Kere

02:40 Fantastik Canavarlar

03:00 Hayalimdeki Gelinlik

04:15 Hayalimdeki Gelinlik

04:40 Sevdim Seni Bir Kere

04:50 Güzel Köylü

05:40 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10:45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Jet Sosyete

20:00 Taşıyıcı: Son Hız

21:45 Babil

23:15 Fantastik Canavarlar

Kaynak: InterSinema.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler