ZONGULDAK - Vali Mustafa Tutulmaz yılbaşı denetimlerine katıldı

Vali Mustafa Tutulmaz'ın polis merkezine ziyareti Vali Mustafa Tutulmaz'ın polis denetimine katılması Vali Mustafa Tutulmaz'ın bir motosiklet sürücüsüyle diyaloğu Vali Mustafa Tutulmaz'ın tarım izni olan bir kişiyle ilgili yaşanan olayı anlatması Vali Mustafa Tutulmaz'ın gazetecilere aç...

Vali Mustafa Tutulmaz'ın polis merkezine ziyareti

Vali Mustafa Tutulmaz'ın polis denetimine katılması

Vali Mustafa Tutulmaz'ın bir motosiklet sürücüsüyle diyaloğu

Vali Mustafa Tutulmaz'ın tarım izni olan bir kişiyle ilgili yaşanan olayı anlatması

Vali Mustafa Tutulmaz'ın gazetecilere aç ıklama yapması

Vali Mustafa Tutulmaz'ın jandarma komutanlığına ziyareti

ZONGULDAK - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karaelmas Polis Merkezini ziyaret ederek polis ekiplerinin yaptığı denetime katıldı.

Güvenlik güçleri ve sürücülerin yeni yılını kutlayan Tutulmaz, izin kağıdını attığını söyleyen motosiklet sürücüsüne cezayı hatırlatarak eve gönderdi.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, insanlığın 2020'de sıkıntılı bir yıl geçirdiğini, Kovid-19 salgını ve doğal afetlerle mücadele edildiğini belirterek, "Bilhassa son 20 gündür alınan tedbirlerle şükür yine iyi bir konuma doğru hızla ilerliyoruz." dedi.

Tutulmaz, Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz