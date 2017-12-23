Zonguldak'taki Cinayet

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde bıçaklanarak öldürülen gelin ve kaynananın cenazeleri toprağa verildi.



Dün Canbazlı köyünde bıçaklanarak öldürülen Fatma (60) ve gelini Dilek A.'nın cenazeleri, yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Çatak Merkez Camisi'ne getirildi.



Kılınan cenaze namazının ardından Fatma A. (60) ve gelini Dilek A'nın (28) cenazeleri, köy mezarlığında defnedildi.



Cenaze törenine, Fatma A.'nın kocası Cevdet A. ve oğlu Mehmet A, ailenin akraba ve yakınlarıyla Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ve köylüler katıldı.



Tabuta sarılan Fatma A'nın eşi Cevdet A.'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Bu arada, dün gözaltına alınan Cevdet A. ve Mehmet A.'nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldığı belirtildi.



Olay



NG (39), dün sabah erken saatlerde Cambazlı köyünde alacak verecek ve define anlaşmazlığı nedeniyle girdiği evde, Fatma (60) ve gelini Dilek A.'yı (28) bıçaklamış, bu sırada evdeki gürültüyü duyarak uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet A., elinden aldıkları bıçakla şüpheliyi yaralamıştı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma ve Dilek A.'nın hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralanan şüpheli Necati G. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.



Necati G. ile Cevdet A. ve oğlu Mehmet A. gözaltına alınmıştı. Ekipler daha sonra 4 kişiyi daha yakalamıştı.



Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine, şüphelilerin yakın bir tarihte yasa dışı yollarla buldukları tarihi eser niteliğindeki değerli suç eşyasını Cevdet A.'nın köyde bulunan arazisine, haberi olmaksızın, daha sonra almak üzere gömerek sakladıkları ancak aradıkları alanda bulamamaları üzerine arazi sahibi Cevdet A. ve ailesinden şüphelenerek, evine bu maksatla girdikleri bilgisine ulaşılmıştı.