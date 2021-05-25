Tersanedeki yangın panik yaşattı
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Tersanedeki yangın panik yaşattı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | 3. Sayfa

Tersanedeki yangın panik yaşattı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan tersaneler bölgesindeki yangın ekipleri harekete geçirdi.

Tersanedeki yangın panik yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan tersaneler bölgesindeki yangın ekipleri harekete geçirdi.

Yangın, ilçeye bağlı Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalışanların kaynak yaptığı sırada, kıvılcımların hurdalık alanda yığılı bulunan lastiklere sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevleri gören vatandaşlar panik yaşarken, yangın bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yangın ile birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapım aşamasında olan gemilere alevlerin sıçramamasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Tersanedeki yangın panik yaşattı
Tersanedeki yangın panik yaşattı
Tersanedeki yangın panik yaşattı
Tersanedeki yangın panik yaşattı
Tersanedeki yangın panik yaşattı
Tersanedeki yangın panik yaşattı
Tersanedeki yangın panik yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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