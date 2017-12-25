Zonguldak'ta Ormanlardaki Beyaz Örtü Drone ile Görüntülendi

ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlar, drone ile havadan görüntülendi.



Batı Karadeniz'de hafta sonu yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı ormanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Zonguldak Kent Ormanı ve Ereğli ilçesindeki Gümeli Yaylası'nı kaplayan beyaz örtüde gezintiye çıkanlar karın keyfini çıkardı. Ormanlardaki güzel manzara, drone ile havadan görüntülendi. - Zonguldak