Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi aranıyor

21.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:16

Alaplı ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki kadını arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fındıklı köyünde yaşayan 2 çocuk annesi Asiye Sezer (29), dün halı asmak için indiği evlerinin alt katındaki odunluktan dönmeyince ailesi kızlarını aramaya başladı.

Aramalardan sonuç alamayan aile, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Köye gelen ekiplerce başlatılan ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalara köy sakinleri de destek verdi.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen ve yarın devam edilecek çalışmalara komando ekiplerinin de katılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA