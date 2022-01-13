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ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu, kadınlarla ve gençlerle bir araya geldi

AA - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bebek sevdiği görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Kadın Buluşması programından detaylar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşması ZONGULDAK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bebek sevdiği görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması

Kadın Buluşması programından detaylar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşması ZONGULDAK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Buluşması'nda Zonguldaklı kadınlarla bir araya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Zonguldaklı gençlerle buluştu.

ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu, kadınlarla ve gençlerle bir araya geldi

ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu, kadınlarla ve gençlerle bir araya geldi

ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu, kadınlarla ve gençlerle bir araya geldi

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AA - Son Dakika Haberleri

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