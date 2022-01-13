ZONGULDAK - Kılıçdaroğlu, kadınlarla ve gençlerle bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bebek sevdiği görüntüler İstiklal Marşı'nın okunması Kadın Buluşması programından detaylar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşması ZONGULDAK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bebek sevdiği görüntüler
İstiklal Marşı'nın okunması
Kadın Buluşması programından detaylar
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşması ZONGULDAK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Buluşması'nda Zonguldaklı kadınlarla bir araya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra Zonguldaklı gençlerle buluştu.