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Zonguldak, Samsun, Spor

Zonguldak'ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası Floor Curling Yıldız Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakalarını tamamlandı.

10.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:13
Zonguldak'ı Samsun il müsabakalarında temsil edecekler

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası Floor Curling Yıldız Erkek-Kız İl Birinciliği müsabakalarını tamamlandı.


Renkli görüntülerin yaşandığı il birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Spor Eğitim Şube Müdürü Erhan Yavaş ve Curling İl Temsilcisi Mustafa Demir takdim etti.


Kategorilerinde birincilik elde eden Kozlu Alparslan Ortaokul Yıldız Erkekler ve Devrek Karşıyaka 100.yıl Ortaokul Yıldız Kızlar da Samsun'da düzenlenecek olan grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsilen yarışacaklar.


Dereceye girip il dışındaki müsabaka da Devrek Karşıyaka 100. Ortaokul Yıldız Kızlarda; Filiz Rana Çavuş ve Rukiye Oruç temsil edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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