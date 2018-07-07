Zlatan Ibrahimovic'ten David Beckham'a İlginç Teklif

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak İsveç-İngiltere maçı öncesinde Zlatan Ibrahimovic'ten David Beckham'a ilginç bir teklif geldi.

Instagram hesabından Beckham ile bir fotoğrafını paylaşan Zlatan Ibrahimovic, "Eğer İngiltere kazanırsa dünyanın neresinde istersen orada sana yemek ısmarlayacağım. Ama eğer İsveç kazanırsa Ikea'dan ne istersem onu alacaksın" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASINA KATILMAK İSTEMİŞTİ

Milli takımı bırakma kararına rağmen ülkesinin Dünya Kupasına katılmaya hak kazanmasının ardından geri dönme sinyali veren Ibrahimovic'in bu hamlesi karşılık bulmamıştı.

İngiltere ile İsveç 7 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İki takımın maçını kazanan ekip, yarı finalde Rusya-Hırvatistan maçının galibiyle karşılaşacak.