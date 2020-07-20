ZKS Kültür Sanat Yıllığı yayınlandı
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ZKS Kültür Sanat Yıllığı yayınlandı

Toplumun zengin kültür mirasına mercek tutan Zeytinburnu Kültür Sanat Yayınları, ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020'yi yayınladı.

ZKS Kültür Sanat Yıllığı yayınlandı
20.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 17:55

Toplumun zengin kültür mirasına mercek tutan Zeytinburnu Kültür Sanat Yayınları, ZKS Kültür Sanat Yıllığı 2020'yi yayınladı.

Yıllık, Türkiye'deki kültür sanat sezonu esas alınarak Haziran 2019 - Mayıs 2020'de kültür sanat alanında "olan biten"i kayıt altına alıyor.

Aykut Ertuğrul ve Asım Öz'ün yayına hazırladığı yıllık, Türkiye'nin kültür sanat hayatının farklı şehirlerdeki bir yıllık panoramik fotoğrafını çıkarıyor.

ZKS Kültür Sanat Yıllığı'nda sinema, tiyatro, edebiyat, felsefe ve müziğin yanı sıra festivaller, sahaflık, dijital kültür, üniversite yayıncılığı, kütüphaneler, mimarlık, müzeler, çeviriler, ödüller, kültürel miras, kültürel diplomasi başta olmak üzere kültür ve sanatın her alanından haberlere yer veriliyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yıllığın sunuş yazısında, "Umuyoruz ki Türkiye'yi kucaklayan bu titiz çalışma, kültür dünyamızla yakından ilgilenen her entelektüelin ilgisini çekecek ve yıllar sonra bile başvuru kaynağı olacaktır." değerlendirmesini paylaşıyor.

Haberleri yorum, perspektif, portre yazılarıyla genişletip ele alan yıllıkta Ahmet Dağ, Ahmet Melih Karauğuz, Ahmet Sarı, Ali Ayçil, Ali Can Demiral, Ali Emre, Atıf Bedir, Ayşe Olgun, Bahtiyar İstekli, Barış Özkul, Bedir Acar, Bünyamin Yılmaz, Celal Fedai, Cemal Şakar, Cevat Özkaya, Cihan Aktaş, D. Mehmet Doğan, Doğan Hızlan, Ercan Yıldırım, Erdal Moral, Erol Göka, Fahri Aral, Fatih Kara, Furkan Çalışkan, Gülşen Özer, Güngör Göçer, Güray Süngü, Hakan Arslanbenzer, Hakkı Aydoğan, Hüseyin Aldı, Hüseyin Su, İhsan Kabil, İpek Coşkun, Kurtuluş Kayalı, Mehmet Lütfi Şen, M. Akif Memmi, M. Fatih Kutan, Mehmet Aycı, Mehmet Nuri Yardım, Melike Günyüz, Metin Önal Mengüşoğlu, Mevlana İdris, Murat Güzel, Murat Özer, Mustafa Gündüz, Mücahit Gündoğdu, Necip Tosun, Samed Karagöz, Sedat Anar, Sedat Demir, Sibel Eraslan, Suat Köçer, Tuncay Başoğlu, Turgay Yerlikaya, Yasin Demir ve Yusuf Turan Günaydın'ın katkıları bulunuyor.

ZKS Kültür Sanat Yıllığı'nın, sonraki yıllarda da aynı tarih aralıklarını esas alarak yayınlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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