Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

30.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:21

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Kaynak: DHA