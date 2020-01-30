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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı.

30.01.2020 21:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:21
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu

Ziraat Çeyrek Final 1'inci maçlarının programı açıklandı. 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak olan çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı20.30 Trabzonspor - BB Erzurumspor (Şenol Güneş Kompleksi)5 Şubat Çarşamba14.30 GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)20.30 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)6 Şubat Perşembe20.30 Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Antalya)

Kaynak: DHA
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