Ziraat Fakültesi Kurbanlık Satışları Başladı
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Ziraat Fakültesi Kurbanlık Satışları Başladı

Ziraat Fakültesi Kurbanlık Satışları Başladı
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Ziraat Fakültesi Kurbanlık Satışları Başladı Üniversitemiz Ziraat Fakültesi kendi yetiştirmiş olduğu 115 adet kurbanlığı satışa sundu.

Ziraat Fakültesi Kurbanlık Satışları Başladı Üniversitemiz Ziraat Fakültesi kendi yetiştirmiş olduğu 115 adet kurbanlığı satışa sundu. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, hayvanların kulak küpe numarası üzerinden Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Mutemetliği'ne 200 TL kaparo yatırarak kurbanlığını ayırtabilirler.

Fakülte tarafından, ayrılan kurbanlıklarını almaya gelmeyen vatandaşların ödedikleri 200 TL kaparoları iade edilmeyecektir. 28 Haziran 2021tarihli ağırlıkları verilen kurbanlıkların bedeli, ödemenin yapılacağı gün tekrar tartılarak değişen ağırlığa göre yeniden tespit edilecektir.

Ayrılan hayvanların kalan bedelleri için son ödeme tarihi 16Temmuz 2021 olup Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar bedeli yatırılmayan kurbanlıkların satın almaktan vazgeçilmiş sayılacağından kaparoları iade edilmeyecektir.

Ziraat Fakültesi bünyesinde Kurban Bayramının 1. ve 2. günü randevu istemi ile kesim hizmeti verilecek olup bu hizmetten yararlanmak isteyenler 100 lira karşılığında sıra numarası almaları gerekmektedir.

Kurbanlık hayvan ayırmak isteyenler (Mesai saatleri içinde);

https://akademik. adu. edu. tr/fakulte/ziraat/ sayfası linkinden (drive. google. com/file/d/1WF1IFvyKje0LwPplyaePGHHT3d7F6Ido/view? usp=sharing)tıklayarak yayınlanan listelerde kulak küpe numaraları ve canlı ağırlıkları belirtilen hayvanlardanbeğendiklerini aşağıdaki iletişim numaralarından ayırtabilirler. (Kırmızı renk ile belirtilenler satılmıştır)

İletişim numarası:

0256 772 70 22-23

Cep: 0534 059 1009

KDV dahil canlı ağırlık(kg) satış bedeli

ERKEK KUZU

DİŞİ KUZU

TOKLU/DİŞİ

TOKLU/ERKEK

KOYUN

36 TL/Kg

36 TL/Kg

33 TL/Kg/

33 TL/Kg

30 TL/Kg

Kaynak: Habermetre

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