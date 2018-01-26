Zeytin Dalı Harekatı'na Destek - Trabzon/samsun/

Trabzon, Samsun ve Sivas'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Akçaabat Sivil Toplum Kuruluşları tarafından "Kahraman Ordumuzun Yanınızdayız" sloganıyla düzenlenen yürüyüş kapsamında, Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Esra Tayar, grup adına yaptığı açıklamada, askerlere destek olmak için bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemizin haklı ve meşru bir operasyon yürüttüğü sınır ötemiz Afrin'de askerimizin yalnız olmadığını, yüreklerimizin toplu attığını bilmek ve bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Terör ateşini kaynağında söndürmek azmiyle tüm dünya nezdinde de tamamen haklı gerekçelerle, tarihi şanla, şerefle dolu asil Türk ordumuzun Afrin'e düzenlemiş olduğu Zeytin Dalı Harekatı, mutlaka neticelenene kadar sürecek ve Türk Milleti, nihayetlenene kadar kahraman Mehmetçik'lerimizin bu savunma amaçlı onurlu operasyonuna sonuna kadar destek veriyor ve ordumuzun yanında olduğumuzu ilan ediyoruz."

Vatandaşlardan Halil Seis'in de Çanakkale şiirini okumasının ardından, Akçaabat Askerlik Şubesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Hepimiz askeriz", "Kahraman Türk ordusu Akçaabat seninle" şeklinde sloganlar atıldı, ilçedeki üst geçitlere de "Kahraman Ordumuzun Yanındayız" afişleri asıldı.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ile ilçedeki STK temsilcilerinin de yer aldığı yürüyüşün ardından, Akçaabat Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Ferhat Işıklı'ya Türk bayrağı ve gönüllü askerlik için dilekçeler teslim edildi.

-Samsun

Samsunlu anneler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için atkı ve bere örüp ev yemekleri yaptı.

Çarşamba Ev Hanımları Derneği üyeleri bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için atkı ve bere ördü. Kadınlar, yöresel yemekler ve pastalar yaparak, Mehmetçik'e ulaştırılması için koliledi. Hazırlanan atkı, bere ve yiyecekler, sınıra gönderildi.

Dernek Başkanı Saniye Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan için çarpışan Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Mehmetçik'in ülkenin huzuru ve güvenliği için soğuk kış şartlarında mücadele ettiğine dikkati çeken Şen, "Askerimiz, Mehmetçiğimiz, canımız, aslan parçalarımız bizim için orada savaşıyor. Bizim huzur içinde olmamız için çarpışan evlatlarımıza bizler burada dualar ediyoruz. Onlar bizim canımız, evlatlarımız. Yalnız olmadıklarını bilsinler." dedi.

Şen, tüm Türk halkının Mehmetçik'in yanında olduğunu vurgulayarak, "Biz kadınlar olarak hep yanlarındayız. Dualarımız hep onlar için. Allah onları korusun. İnşallah sağ salim dönmelerini nasip etsin. Ülkemiz için gereken buydu. Bütün anneler adına buradan onlara kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Onları çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"Unutmasınlar anneler arkalarında"

Mehmetçik'in üşümemesi için atkı ve bere örüp ev yemekleri yaptıklarını anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Hazırladığımız kolilere, kahvaltıda yesinler diye Çarşamba'nın biber tuzu, reçel, bal, pekmez koyduk. Pastalar börekler ve dolmalar yaptık. İnşallah devamı da gelecek. Naçizane kabul etsinler. Gerekirse gelir oraya yemek de pişiririz onlara. Yeter ki bize izin versinler. Biz askerimizin yanında, çadırda otururuz yemeklerini de yaparız, doyururuz da onları. Bu konuda da yetkililerden destek istiyoruz. Neden gitmeyelim? Vatan için hepimiz biriz. Onlar unutmasınlar anneler arkalarında."dedi.

Dernek üyelerinden 86 yaşındaki Sadiye Uzun, askerlere her gün beş vakit namazında dua ettiğini dile getirerek, "Bizim için çarpışan evlatlarımızın sağ salim dönmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Oğlunun asker olduğunu ifade eden Selma Aslantürk ise erzakları sanki oğluna hazırlamış gibi hissettiğini kaydetti. İki oğlunun olduğunu diğerinin de asker olmasını istediğini aktaran Aslantürk, "Onların arkasındayız. Hep kalplerimiz onlarla. Allahım onların yardımcısı olsun inşallah." diye konuştu.

-Sivas

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere manevi destek vermek amacıyla kurban kesildi.

Şarkışla Kaymakamlığı, belediye, siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarınca Afrin'de görev alan askerlere destek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 75 koyun, Şehit Meydanı'nda düzenlenen programda kurban edildi.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, programda, Afrin'deki askerler ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua etti.

Kurban edilen koyunların etleri, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kaymakam Akif Pektaş, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Masumun ve mazlumun son umut kapısının Türkiye olduğunu belirten Pektaş, "Bu bölgede oynanan oyunları nihayete erdirmek için Afrin'e operasyon düzenliyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bizler yeri geldiği zaman İstanbul surlarında Hasan, Ankara Özel Kuvvetlerde Ömer, İzmir'de Fethi, Afrin'de Musa oluruz. Bir ölür, bin doğarız. Kimse bu devletin, bu milletin birliğine, beraberliğine halel getiremez. Bu bayrak inmez, ezan dinmez." dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.