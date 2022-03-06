Zeki Çelik'ten 1 gol, 1 asist

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Clermont'u 4-0 yendikleri karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansı ile dikkat çekti.

Fransa Lig 1'de 27. hafta karşılaşmasında Lille, Clermont'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. golüne imza atan milli futbolcu Zeki Çelik, son golün de asistine imza attı. Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz 73. dakikada oyuna dahil oldu. Lille bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltirken 7. sırada yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor