Zaman Ülkemiz İçin Daha Çok Çalışma Zamanı"

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, daha çok tasarruf, daha çok üretim ve ihracatla yaşanan pek çok yapısal soruna çözüm üretilebileceğini bildirdi.

Çakırmelikoğlu, Giresun'da bulunan bankaların şube müdürleri ile ülke ekonomisi ve yansımaları değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İçerisinde bulunulan durumda daha çok tasarruf, daha çok üretim ve ihracat ile şu anki pek çok yapısal soruna çözüm getirilebileceğini dile getiren Çakırmelikoğlu, şunları aktardı:

"Zaman, ülkemiz ve milletimiz için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmemiz büyük önem arz ediyor. Finans dünyası, işadamlarımız ile işbirliği içinde eskisinden daha fazla çalışmalarını sürdürmelidir."