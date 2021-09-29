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Zabıta ekipleri etiket ve kasa fiyatını kontrol etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Zabıta ekipleri etiket ve kasa fiyatını kontrol etti

Düzce Belediyesi kentte zincir marketlerde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Düzce Belediyesi kentte zincir marketlerde fahiş fiyat ile satışlara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü şok denetimlerin sık aralıklarla yapılacağını duyurdu.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için il genelindeki marketlerde denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, market raflarındaki fiyat etiketlerini inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yapıyor. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor.

Ticaret İl Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen denetimlerde vatandaşlar üzerinden haksız kazanç sağlanmasının önüne geçiliyor. Ekipler şok denetimler yaparak fiyatlarda değişiklik yapılmasını da engelliyor.

Alo 175 hattı aranabilir

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, fiyat artışlarının sıklaşmasından dolayı şikayetler aldıklarını ve denetimlerin sıklaştırıldığını kaydetti. Ekipler vatandaşların güveninin suiistimal edilmemesi için Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte denetimlerin yapılacağını duyurdu. Öte yandan, Zabıta ekipleri; etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması halinde vatandaşların ALO 175 Tüketici Danışma Hattına müracaat edebileceğini hatırlattı. - DÜZCE

Zabıta ekipleri etiket ve kasa fiyatını kontrol etti

Zabıta ekipleri etiket ve kasa fiyatını kontrol etti

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