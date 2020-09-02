Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur duyuyorum"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur duyuyorum"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, Zabıta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zabıta Daire Başkanı Genç;
02.09.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:19

Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, Zabıta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zabıta Daire Başkanı Genç'in Zabıta Haftası mesajında şu ifadeler yer aldı; "Zabıta Teşkilatımız 4 Eylül 1826 tarihinde kurulmuştur. Bu kuruluş gününe bağlı olarak ülkemizde 1-7 Eylül tarihleri arası Zabıta Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda; beldelerimizin düzenini, halkımızın sağlık, huzur ve esenliğini sağlamakla görevli zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası'nı ve 194. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm meslektaşlarıma, büyük bir özveri ve fedakarlık içerisinde çalışan, birlikte çalışmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum mesai arkadaşlarıma en içten sevgi, saygı selamlarımı sunar, başarılar dilerim" - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Deniz Akkaya Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Düğün Adana Bursa Antalya
Şu an buradasınız: Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur duyuyorum" - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 12:21:40. #1.15#
title