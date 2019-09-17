Zabıt katibi cinayeti şüphelisinden itiraf: ben öldürdüm

17.09.2019 21:19

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2017 yılında emekli zabıt katibi Çetin Okatan'ı (50) öldürdüğü suçlamasıyla, yaklaşık 1 yıl sonra yakalanıp tutuklanan Ferhat Caner (32) yargılandığı davada cinayeti itiraf etti. Ferhat Caner, "Çetin Okatan'ı ben öldürdüm. Ama kasıtlı olarak öldürmedim" dedi. Öldürülen zabıt katibinin ağabeyi Mehmet Okatan ise cinayet şüphelisinin mahkemede yalan ifade verdiğini söyledi.

Ailesinin 4 Temmuz 2017 tarihinde, hakkında polise kayıp başvurusunda bulunduğu, Alanya Adliyesi'nde zabıt katipliğinden emekli Çetin Okatan, 20 Temmuz 2017'de Gazipaşa'ya bağlı Hasdere Mahallesi'nde dere kenarında göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Okatan'ın bir alacağını konuşmak üzere Ferhat Caner ile 4 Temmuz'da Gazipaşa'ya gittiğini tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Okatan ile Caner'in markete beraber girdiklerini ve alışveriş yaptıklarını, ardından Okatan'ın kayıp olan aracıyla olay yerine doğru gittiklerini tespit etti.

1 YIL SONRA YAKALANDI

Olayın ardından şüpheli olarak aranan Ferhat Caner, 31 Ağustos 2018 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otelde cinayet masası ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Ferhat Caner'in 'yaralama', 'dolandırıcılık', 'hakaret', 'sahte kredi kartı üretme ve satma' gibi 20 ayrı suçtan arandığı, 2014 yılında da cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Eski suçlarından da hakkında 18 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ferhat Caner, polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BEN ÖLDÜRDÜM'

Tutuklanmasının ardından Tarsus Cezaevi'ne sevk edilen Caner, 10 Eylül'de, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp savunma yaptı. Mahkemeye öldürülen Çetin Okatan'ın eşi, çocukları, avukatları ile ağabey Mehmet Okatan da katıldı. Ferhat Caner, 10 Eylül 2018 tarihinde Gazipaşa Savcılığı'na verdiği ifadesini yineledi. Suçunu itiraf eden Caner, "Ben icra kapsamında düzenlenen ihalelere girerek geçimimi sağlarım. Çetin Okatan'ı 4 yıldır tanırım. Ben bu şahısla adliyeye gidip gelme esnasında tanıştım. Çetin Okatan'ı ben öldürdüm. Ama kasıtlı olarak öldürmedim. Bizim olay mahalline gitme amacımız konuşmaktı. Olay mahalline sabah gittik. Konuşma amacımız aramızda var olan ticari ilişkiydi. Cezaevi firarisi olduğum için ihalelere kendim giremiyordum. Firari olduğum için Giray Hancıoğlu ismini kullanıyordum. Adliyeye girerken bana kimlik sorulmuyordu. Çetin Okatan yanıma gelerek beni alıyordu ve Alanya Adliyesi'ne bu şekilde giriyordum. Çalıştığı yere ve odasına girebiliyordum" dedi.

İHALELERE GİRİYORDU İDDASI

İhalelere girmek için Çetin Okatan'a para verdiğini iddia eden Caner, "Gazipaşa'da taşındığımdan beri firari olduğum süreç içerisinde Alanya Adliyesi'ne bu şekilde girebiliyordum. Çetin Okatan benim adıma ihaleye gireceğini belirttiğinden kendisine adliye içerisinde elden 50 bin TL, adliyenin karşısındaki kafede 190 bin TL verdim. Kendisi bana ihalelere girdiğini belirttiği tarihlerde girmemiş. Zaten aramızdaki tartışma konusu da buydu. Bu sebepten dolayı tartışıyorduk. Hasdere'de bulunan suyun olduğu köprübaşındaki yere gitme ve konuşma teklifinde kendisi bulundu" diye konuştu.

MAHKEME ERTELENDİ

Tarafları dinleyen Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, mahkemeye gelmeyen tanıkların dinlenmesine, icra mahkemeleri, icra daireleri ve sulh hukuk mahkemelerindeki satışlara katılıp katılmadığının araştırılmasına kararı verdi. Tarsus Cezaevi'nde tutuklu olan Ferhat Caner'in ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

'ÇELİŞKİLER VAR'

Ağabey Mehmet Okatan, duruşmaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yargıya güvendiklerini söyledi. Olayın ardından ailesinin psikolojisinin bozulduğunu aktaran Mehmet Okatan, "2017 yılı 20 Temmuz'da kardeşim Çetin Okatan'ı Gazipaşa'nın Hasdere mevkiinde Ferhat Caner isimli kişi arkasından vurarak katletti. Öldürdükten sonra üzerini çalıyla gizleyerek kardeşimin aracını da alıp kaçtı. Kaçış süreci 13 ay 10 gün sürdü. Kardeşimin ilk duruşmasına girdik. Karakoldaki ilk ifadesiyle adliyedeki ifadesinde çelişkiler var. Bizler aile olarak çok huzursuzuz ve kendim de psikolojik tedavi görüyorum. Çok rahatsızız ama adaletimize güveniyorum. Gerekli cezayı alsın ki bizler de vicdanen rahatlayalım" dedi.

'YALAN İFADE VERİYOR'

Diğer kardeşleri ve annesinin Çetin Okatan'ı kaybetmelerinin ardından sağlıklarının bozulduğunu belirten Mehmet Okatan, şöyle konuştu:

"Kardeşim arabasına yöneldiği zaman arkasından tek kurşunla vurarak öldürüyor ve arabasını alıp götürüyor. Olaydan önce market görüntüleri var. Marketten alışveriş yapıyorlar. Şahıs marketteyken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sol tarafındaki şişkinlik gözüküyor. Tabanca belinde, kardeşimle tekrar araca binerek geldikleri istikamete giderek ıssız alana geliyorlar. Orada kardeşimle münakaşa ettiğini söyleyerek yalan ifade veriyor mahkemede. Kardeşimin saat 12.40'da market görüntüsü var, bir şeyi yok. Saat 13.20'de de kardeşimi katlediyor."

Kaynak: DHA