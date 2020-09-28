Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi
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Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi

28.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:31

Ana sınıfı ve 1. sınıflar, 2 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim alacak.

Ana sınıfı ve 1. sınıflar, 2 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim alacak. İki haftanın ardından hangi kademelerde daha yüz yüze eğitim başlatılacağına karar verilecek.

Yeni tip korona virüs salgını sebebiyle yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak tüm sınıflar için 31 Ağustos'ta uzaktan, 21 Eylül'de ise anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda yüz yüze başlatılmıştı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda 1 gün yüz yüze eğitim şeklinde uygulandı. Uyum haftasından sonra 28 Eylül-2 Ekim'i kapsayan hafta ile sonraki hafta yüz yüze eğitim haftada 2 gün, her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati şeklinde verilecek. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak. Okullarda, sınıfların sosyal mesafe kuralları gereği gruplara ayrılacağı bir sistem uygulanacak. Okul yönetimleri teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak.

Söz konusu derslerin yüz yüze işlenemeyen bölümleri ile ilkokul 1'inci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle verilecek.

(İHA)

Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi
Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi
Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi
Yüz yüze eğitimde ikinci etaba geçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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