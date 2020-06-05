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Yusufeli Barajı'nda beton gövdenin yüzde 75'i tamamlanıyor

Yusufeli Barajı'nda gövdenin yüzde 75'ini tamamlayacak "3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü" yarın törenle gerçekleştirilecek.

Yusufeli Barajı'nda beton gövdenin yüzde 75'i tamamlanıyor
05.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:51

Yusufeli Barajı'nda gövdenin yüzde 75'ini tamamlayacak "3 milyonuncu metreküplük betonun dökümü" yarın törenle gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılması beklenen tören kapsamında, Bakan Bekir Pakdemirli de baraj inşaatında bulunacak.

Pakdemirli, konuyla ilgili değerlendirmesinde, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda, 6 Haziran'da gövde betonuna başlama tarihi itibarı ile 22 ay içerisinde 4 milyon metreküplük gövde betonunun 3 milyon metreküplük kısmını dökeceğiz ve gövde inşaatının yaklaşık yüzde 75'ini tamamlamış olacağız. Beton döküm merasimimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle iştirak edecek." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Çoruh Nehri üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Yusufeli Barajı ve HES'in temelden 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer gövde kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacağına dikkati çekti.

"2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak"

Yusufeli Barajı'nın, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacağını ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini belirten Pakdemirli, "Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak." bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli, nehir akış yönüne göre kendisinden sonra gelen barajlardan Deriner'de 100, Borkça'da 43 ve Muratlı'da 17 olmak üzere toplamda 160 megavat ilave kapasite artışı sağlayacak olan Yusufeli Barajı'nın, Çoruh Nehri'nden kaynaklanan taşkın riskini azaltacağını ve buradaki barajların işletme ömrünü uzatacağını bildirdi.

Öte yandan inşaatı tamamlanan ve 239 milyon liraya mal olan Bayburt Demirözü sulama tesisini de hizmete açacaklarını kaydeden Pakdemirli, "Projeyle 18 yerleşim yerinde 112 bin 600 dekar arazinin modern sulamaya kavuşacak." dedi.

Pakdemirli, bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacağına işaret etti.

Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım projesi açılıyor

Pakdemirli, Rize'nin taşkınlar açısından riskli bir il olduğunu ve bu nedenle "Rize Merkez ve Güneysu ilçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım" projesini 123 milyon lira yatırım bedeliyle tamamladıklarını ve açılışını yapacaklarını da kaydetti.

Projenin içerdiği "geçirgen tersip bentleri" ile Türkiye için örnek olacağını ve ilk kez burada uygulandığını belirten Pakdemirli, "Proje sayesinde yağış esnasında sürüklenen iri kayalar, ağaç, dal ve kökler bentlerin ızgaralarında tuzaklanacak, mansabında yer alan köprü ve menfezlerin tıkanması engellenecek. Böylelikle 9 meskun mahal ve 1000 dekar tarım alanı taşkın riskinden korunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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