Yurt Dışı Oyları, Saadet Partili Vekil Sayısını 2'ye Düşürdü

CHP listesinden seçime giren Saadet Partili altı adaydan üçü milletvekili seçildi ancak, yurt dışında kullanılan oyların Türkiye geneline yansıtılması sonucu bu sayı ikiye düştü.

İKİ İSİM, CHP LİSTESİNDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Kesin olmayan sonuca göre, İstanbul 3. Bölge 9. sıra adayı Nazır Cihangir İslam ile Konya 2. sıra adayı Abdulkadir Karaduman,CHP listelerinden ilk kez milletvekili seçilen isimler oldu.

İSTANBUL ADAYI SEÇİLEMEDİ

İstanbul 1. Bölge 11. sıra adayı Hüseyin Emre Bağce ise yurt dışı oylar nedeniyle milletvekili seçilemedi.

KARADUMAN: HİZMET ETMEYE HAZIRIZ

SP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Karaduman, CHP çatısı altında Meclis'te bulunacak olmasına ilişkin, "Hakkın, hukukun, adaletin üstün tutulduğu her lokasyonda hizmet etmeye hazırız" dedi.