Yüreğir'de camiler ibadete hazır
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Yüreğir'de camiler ibadete hazır

Yüreğir Belediyesi, küresel salgın korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler için temizlik seferberliği başlattı.

Yüreğir'de camiler ibadete hazır
27.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:17

Yüreğir Belediyesi, küresel salgın korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camiler için temizlik seferberliği başlattı.

Yüreğir Belediyesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir toplu ibadetlere kapalı olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme programı çerçevesinde 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camilerde yoğun bir temizlik çalışması yapıyor.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle kapatılan camilerin belirli sınırlandırmalarla ibadete açılacağının açıklanmasının ardından harekete geçen Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri, 29 Mayıs Cuma günü itibariyle açılacak olan camilerde ve Cuma namazı kılınacak alanlarda vatandaşların daha güvenli bir şekilde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için temizlik ve dezenfekte çalışmaları uyguluyor. Bu kapsamda ilçede bulunan camiler özel ilaçlarla dezenfekte edilip iç ve dış bölümleri ile halılar aynı anda hem sıcak hem de soğuk hava veren makinalarla temizlendi.

Tüm tedbirleri aldıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Vatandaşlarımızın uzun bir aradan sonra camilerimizde gönül rahatlığı ve huzurla temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız. Camilerimizi hem dezenfekte ettik, hem de baştan aşağı temizleyerek hijyenik hale getirdik. İbadetlerimizi yaparken de sosyal mesafe kuralına mutlaka riayet edelim. İnşallah biraz daha sabırla bu zor günleri geride bırakacağız" dedi.

Yüreğir'de Cuma Namazı kılınacak cami ve alanlar

29 Mayıs Cuma günü Yüreğir'de Cuma namazı kılınacak camiler ve alanlar da belirlendi. Fet Ahmet Gülşen Camii, Zirai Donatım Fatih Camii, Levent Camii, Hz. Osman Cami, Yüreğir Kültür Merkezi Bahçesi, Hanımeli Semt Pazarı, Akıncılar Kapalı Semt Pazarı, Atakent Kapalı Semt Pazarı, Serinevler Kapalı Semt Pazarı, Serinevler Spor Salonu, 19 Mayıs Mahallesi Spor Kompleksi, Gülergin Stadyumu, Kiremithane Tahtalı Park, Ulubatlı Hasan Mahallesi Türkmenoğlu Cami civarı ve Asri Mezarlık. - ADANA

Kaynak: İHA

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