Yunusemreli judocular madalyalara ambargo koydu

09.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:27

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları, Manisa'da gerçekleştirilen Okullararası Yıldızlar İl Birinciliği müsabakalarında madalyaları topladı. Müsabakalarda 16 madalya kazanan sporcular, Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek.



Okullararası Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda başarılı bir performans sergileyen Yunusemre Belediyespor judo sporcuları, müsabakalarda 4 birincilik, 5 ikincilik, 7 üçüncülük elde etti. Erkeklerde, 60 kg'de Kayra Çevik 1., 55 kg'de Berat Kablan 2., Emre İnak 3., 66 kg'de Kayra Pektaş 3., +66 kg'de Halit inci 3. Olurken; kızlarda, 44 kg'de Fulya Ergen 1., 52 kg'de Sidar Cihangir 1., 48 kg'de Yağmur Argüz 1., 36 kg'de Merve Kaya 2., 40 kg'de Aleyna Demir 2., Hacer Baş 2., Sudenur Şahin 2., Esma Karafil 3., Naz Korkmaz 3., Altın Nisa Yıldırım 3., Nida Havle Şevik 3.'lük elde etti. Sporcular, Şubat ayında gerçekleştirilecek Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek. Başarılı sporcuları ve antrenörlerini kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, aynı başarıyı Türkiye şampiyonasında da göstereceklerine inandığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA