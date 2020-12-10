Yunanistan'da binlerce göçmen zehirlenme riski altında tutuluyor
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Yunanistan'da binlerce göçmen zehirlenme riski altında tutuluyor

10.12.2020 19:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:34
Yunanistan'da binlerce göçmen zehirlenme riski altında tutuluyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yeni inşa edilen Karatepe göçmen kampında bulunan binlerce sığınmacının, çevredeki ağır zehirli maddeler nedeniyle ciddi sağlık riski altında bulunduğu bildirildi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda yeni inşa edilen Karatepe göçmen kampında bulunan binlerce sığınmacının, çevredeki ağır zehirli maddeler nedeniyle ciddi sağlık riski altında bulunduğu bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Human Rights Watch) yapılan açıklamada, Midilli'de bir süre önce Yunan makamlarınca Karatepe bölgesine inşa edilen göçmen kampının orduya ait eski bir atış poligonu üzerine inşa edildiği belirtildi. Aralarında binlerce çocuk ve kadının bulunduğu göçmenlerin topraktaki mermi kalıntılarından oluşan kurşundan zehirlenme riski ile karşı karşıya bulunduğu ifade edildi.

Bölgenin cephane kalıntıları nedeniyle ağır zehirli maddeler içerdiği ve bu yüzden "sağlık açısından kirli bölge" olduğu vurgulanan açıklamada, buna rağmen Yunan makamlarının sığınmacıları yapıya taşımadan önce kapsamlı zemin etüdü ve kurşun kontrolleri yapmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yunan makamlarından, kamp bölgesinde acilen cephane kalıntıları ve topraktaki kurşun oranıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapması istendi.

Yunan makamlarınca açıklanan verilere göre, Karatepe göçmen kampında 8 bin 630 göçmen ve yaklaşık 200 görevli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Hatipoğlu

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