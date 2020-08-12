Yunanistan, Batı Trakya Türklerini asimile etmek için Türk okullarını kapatıyor Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatmasına yönelik, "Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik olarak on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokulları sistematik olarak kapatmasına yönelik, "Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk azınlığına yönelik olarak on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır.

Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır" açıklamasında bulundu.

Yunanistan, Batı Trakya Türk topluluklarına ait okulları sistematik bir şekilde kapatıyor. Bu çerçevede de insan haklarına yönelik büyük bir haksızlığa imza atıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin açıklama yaptı. Aksoy, "Yunanistan, son 25 yıldır Batı Trakya Türk azınlığına ait olan ilkokulların faaliyetini, ülkedeki tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği bahanesiyle, azınlığa danışmadan sistematik olarak "geçici durdurma" yoluyla kapatmaktadır. Bunun son örneğini, Azınlığın sekiz ilkokulunun daha kapatılması teşkil etmiştir. Bu kararla, 25 yıl önce 231 olan Türk Azınlık ilkokullarının sayısı 115'e inmiştir. Yunanistan'ın bu uygulaması, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik olarak on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikasının bir parçasıdır. Avrupa Birliği de bir üye ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine seyirci kalmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması hükümleriyle bağdaşmayan, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etme politikasına son vermeye çağıran Aksoy, "Bahse konu okulları yeniden açmaya davet ediyoruz. Bu konuda, Batı Trakya Türk azınlık kurum ve kuruluşları tarafından yapılan açıklamaları destekliyor; konuyu uluslararası toplumun ve insan hakları örgütlerinin dikkatine getiriyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının eğitim sorunlarının çözülmesi için Yunanistan makamları nezdindeki girişimlerimiz Lozan Barış Antlaşmasının tesis ettiği mütekabiliyet esasına göre kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA