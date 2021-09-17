Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'in Urla ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, terör örgütü FETÖ'den aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Urla ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, terör örgütü FETÖ'den aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile yargılamaları süren eski hakim M.K. ve eski öğretmen Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eski gümrük memuru A.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
Son dakika! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle İlker Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika! FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları nedeniyle İlker Başbuğ'un 4 yıla kadar hapsi istendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Arda Turan Halil İbrahim Dervişoğlu Şenol Güneş Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hava Durumu Donald Trump Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 21:27:55. #1.17#