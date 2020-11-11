Yunak 1111 fidan ile geleceğe nefes oldu

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasında Konya'nın Yunak ilçesinde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlediği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasında Konya'nın Yunak ilçesinde 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" seferberliği kapsamında, Milli Ağaçlandırma Günü'nde toplam 83 milyon fidan toprakla buluşacak.

Yunak ilçesinde de Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programda, 1111 çam ve badem fidanı Çeltik yol ayrımındaki sahada dikildi.

Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, "Böyle anlamlı ve güzel bir günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün 11 Kasım ve böyle güzel bir etkinliğe, belki bir dünya rekoruna imza atacağız. 83 milyon fidan bugün toprakla buluşacak. İnşallah bu etkinlik gelecek yıllarda da devam edecek ve Türkiye hiç olmadığı kadar yeşil bir coğrafya olacak." dedi.

Programa, Demirhan'ın yanı sıra, Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Yaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal