yüksekova karayolunda tespit edilen eyp imha edildi
Yüksekova karayoluna PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Yüksekova karayoluna PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Konuyla ilgili Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda güvenlik güçlerinin Hakkari- Yüksekova karayolunda gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetlerinde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tespit edilen patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından olay yerinde imha edildi.