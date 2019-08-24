yüksekova karayolunda tespit edilen eyp imha edildi

24.08.2019 16:47

Yüksekova karayoluna PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Konuyla ilgili Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda güvenlik güçlerinin Hakkari- Yüksekova karayolunda gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetlerinde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Tespit edilen patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından olay yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA