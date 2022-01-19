Yüksekova'da aracın marşbiyel kısmından 39 kilo eroin çıktı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada marşpiyel kısmına zulalanmış 39 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 19 Ocak 2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bir araçta yapılan aramada araç marşpiyel kısmına zulalanmış şekilde 39 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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