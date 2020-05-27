YTB'den Lübnan'daki Türkmenlere gıda yardımı
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YTB'den Lübnan'daki Türkmenlere gıda yardımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen köylerine gıda yardımında bulundu.

YTB'den Lübnan'daki Türkmenlere gıda yardımı
27.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:56

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Lübnan'ın kuzeyindeki Türkmen köylerine gıda yardımında bulundu.

YTB'nin temel ihtiyaç maddelerinden oluşan gıda paketleri, ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentine bağlı Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YTB yardımlarından 200'ü aşkın ailenin yararlandığını söyledi.

Söz konusu yardımların, Lübnan'da ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaşandığı bu zor dönemde önem arz ettiğini belirten Maksud, Türkiye'nin çeşitli kurumlarıyla sağladığı yardımlarla yurt dışındaki Türk toplulukları başta olmak üzere her zaman kardeşlerinin yanında yer aldığını ifade etti.

Türkiye'nin yaptığı insani yardımlarla büyüklüğünü kanıtladığını dile getiren Maksud, sürdürdükleri insani yardımlardan ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Beka Vadisi'ndeki Duris, Nanaiyye, Addus ve Şeyhmiyye köylerinde toplam 15 bine yakın Türkmen nüfus bulunuyor. Ülkenin kuzeyinde yer alan Akkar kentindeki Aydamon ve Kavaşra beldelerinde de binlerce Türkmen yaşıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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