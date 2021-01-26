Yozgat'ta jandarma tarafından bulunan kimsesiz vatandaş bakımevine yerleştirildi
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Yozgat'ta jandarma tarafından bulunan kimsesiz vatandaş bakımevine yerleştirildi

26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:52
Yozgat'ta jandarma tarafından bulunan kimsesiz vatandaş bakımevine yerleştirildi

Yozgat'ta jandarma tarafından yol kenarında bulunan kimsesiz ve akli dengesi yerinde olmayan vatandaş bakımevine yerleştirildi.

Yozgat'ta jandarma tarafından yol kenarında bulunan kimsesiz ve akli dengesi yerinde olmayan vatandaş bakımevine yerleştirildi.

Yerköy ilçesinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, D-200 karayolu kenarında yatan bir vatandaşı gördü.

Yapılan kontrolde soğuktan etkilenmiş ve akli dengesi yerinde olmayan 53 yaşındaki M.D.'yi araçlarına alan ekipler, tedavisini yaptırdı.

Yapılan araştırmada M.D'nin Kütahya'dan Yozgat'a bakımevine yerleştirilmek için getirildiği ve kaybolduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından M.D. özel bir bakımevine yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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