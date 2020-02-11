Yozgat'ta eğitime kar engeli

11.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:08

Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA