Yozgat'ta eğitime kar engeli
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Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

11.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:08
Yozgat'ta eğitime kar engeli

'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle , , , Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.


Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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