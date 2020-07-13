Yol kontrolünde otomatik tüfek ve tabancalarla yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın kontrol noktasında durdurduğu otomobilde otomatik tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
13.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:10
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın kontrol noktasında durdurduğu otomobilde otomatik tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yol kontrol noktası oluşturdu. Burada Y.B. yönetimindeki otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 otomatik tüfek, 2 tabanca, 79 boş otomatik tüfek kovanı, 92 tabanca mermisi, 20 av tüfeği fişeği ele geçirdi.Ekipler, Y.B.'yi gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
Kaynak: DHA