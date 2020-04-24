Yol kontrolleri aralıksız devam ediyor
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İçişleri Bakanlığı, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

Yol kontrolleri aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir iline giriş ve çıkışları sağlandığı il sınırlarında kontroller aralıksız devam ediyor.

24.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:08
Yol kontrolleri aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Balıkesir iline giriş ve çıkışları sağlandığı il sınırlarında kontroller aralıksız devam ediyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları üzerinde Çanakkale ili ile bağlantıyı sağlayan yolda Hanlar Mevkiinde il sınırında jandarma ekipleri oluşturdukları kontrol noktası 7 gün 24 saat görev yapıyor. Araçları durduran jandarma ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını soruyor. Ayrıca hafta içi günlerde ise seyahat izin bilgesi kontrolleri yapılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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