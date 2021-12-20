Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Gelecek vaat eden genç yetenek olarak 2004'te girdiği Real Madrid kapısından 2021 yılında efsane olarak ayrılan, şimdilerde PSG için ter döken Sergio Ramos'un eski fotoğrafları sosyal medyada mizah konusu oldu.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tarihin en sert savunmacıları arasında gösterilen Ramos'un ayrıldığı gün gözyaşı dökmesi, futbolseverleri oldukça şaşırtmıştı. Ramos'un sert görüntüsünün ardından paylaşılan gençlik görüntüleri ise mizah konusu oldu.

İşte Ramos'un gençlik fotoğrafları:

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet