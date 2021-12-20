Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı - Haberler Spor
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Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sezon başında Real Madrid'den PSG'ye geçen dünyaca ünlü savunmacı Sergio Ramos'un çocukluk ve gençlik fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Tarihin en sert savunmacıları arasında gösterilen Ramos'un bebek yüzlü halleri futbolseverlerin alay konusu oldu.

Gelecek vaat eden genç yetenek olarak 2004'te girdiği Real Madrid kapısından 2021 yılında efsane olarak ayrılan, şimdilerde PSG için ter döken Sergio Ramos'un eski fotoğrafları sosyal medyada mizah konusu oldu.

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tarihin en sert savunmacıları arasında gösterilen Ramos'un ayrıldığı gün gözyaşı dökmesi, futbolseverleri oldukça şaşırtmıştı. Ramos'un sert görüntüsünün ardından paylaşılan gençlik görüntüleri ise mizah konusu oldu.

İşte Ramos'un gençlik fotoğrafları:

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Yok böyle değişim! Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haberler.com - Spor Haberleri

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