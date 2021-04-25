Yılport Samsunspor: 0-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılport Samsunspor: 0-2

Yılport Samsunspor: 0-2
Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Spor

STAT: AtatürkHAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Gökhan Barcın (xxx), Özcan Sultanoğlu (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (x)- Muhsin (xx)(Dk.88 Atamer), Aykut (xx), Ali (xx), Fethi (x), Tugay (xx), Burak (x)(Dk.63 Kassongo x), Gyasi (x)(Dk.62 Arda x), Muhammed (xx)(Dk.

STAT: AtatürkHAKEMLER:  Sarper Barış Saka (xxx), Gökhan Barcın (xxx), Özcan Sultanoğlu (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (x)- Muhsin (xx)(Dk.88 Atamer), Aykut (xx), Ali (xx), Fethi (x), Tugay (xx), Burak (x)(Dk.63 Kassongo x), Gyasi (x)(Dk.62 Arda x), Muhammed (xx)(Dk.84 Diouf), Abdullayev (x), Hamza (xx)(Dk.62 Oğuzhan x)YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah (xxx) - Erkam (xxx), Veli (xxxx), Yalçın (xxx), Mücahit (xxx), Yasin (xxxx), Gökhan Karadeniz (xxx)(Dk.75 Gökhan Alsan xx), Djedje (xxx)(Dk.75 Ferhat xx), Savicevic (xxx), Hamroun (xxx)(Dk.72 Guido Koçer xx), Coureur (xx) (Dk.46 Nadir xx)GOLLER: Dk.25 Yasin Öztekin, Dk.49 Gökhan Karadeniz (Yılport Samsunspor)SARI KARTLAR: Muhsin, Kassongo (Beypiliç Boluspor), Ferhat (Yılport Samsunspor)

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'de kendi evinde rakibi Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.25'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında, ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Yasin Öztekin'in şutunda top ağlara gitti: 0-1.28'inci dakikada, Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Gökhan Karadeniz'in kafa şutunu kaleci kornere çeldi.41'inci dakikada, kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur'un aşırtma şutunu kaleci son anda kornere çeldi.46'ncı dakikada, Beypiliç Boluspor'un sağ kanattan Muhammed Gümüşkaya ile geliştirdiği atakta ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Hamza Gür'ün sert şutunu kaleci kornere gönderdi.49'uncu dakikada, ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert şutunda top ağlara gitti: 0-2.55'inci dakikada, ceza sahası içinde topla buluşan Hamroun'un şutunda top direkten döndü.

 


Yılport Samsunspor: 0-2
Yılport Samsunspor: 0-2
Yılport Samsunspor: 0-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yılport Samsunspor: 0-2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:42:08. #1.16#

title