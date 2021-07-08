Yıllarca beklediği evladının acısıyla yıkıldı
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Yıllarca beklediği evladının acısıyla yıkıldı

Yıllarca beklediği evladının acısıyla yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da aracını park ederken, aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızını fark edemeyen baba, kızına çarptı.

Ordu'da aracını park ederken, aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızını fark edemeyen baba, kızına çarptı. Küçük çocuk hayatını kaybederken, ailenin ise evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne ailesiyle birlikte gezmeye gelen bir vatandaş, evinin önünde öğle saatlerinde aracını park ederken aracın arkasında bulunan 3 yaşındaki kızı Zeynep'i fark edemeyerek, ölümüne sebep oldu.

Ünal B., bir babanın yaşayabileceği en büyük acıyı yaşarken, olayın bir başka dramatik yönü daha ortaya çıktı. Evlendikten 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle evlat sahibi olduğu öğrenilen ailenin biricik kızlarının cenazesi yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verilecek. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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