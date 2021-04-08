Yıldırım sokakların mamamatik ve kedi besleme odakları yerleştirdi
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Yıldırım sokakların mamamatik ve kedi besleme odakları yerleştirdi

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Yıldırım sokakların mamamatik ve kedi besleme odakları yerleştirdi

Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokakta yaşayan canlıların beslenme ihtiyaçlarını giderebilmeleri için ilçenin muhtelif noktalarına mamamatik ve kedi besleme odakları yerleştirildi.

Yenimahalle Sular Vadisi, Yeşil Mahallesi Yan Sokak, Ertuğrul Gazi Mahallesi Bahattin Özgümüş Parkı ve Karaağaç Mahallesi DSİ bloklarına kedi beslenme noktaları yapılırken, Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi'ne mamamatik bırakıldı. İlerleyen günlerde bu noktaların sayısı artacak.

CAN DOSTLARIMIZ SİZLERE EMANET

Vatandaşların talepleri doğrultusunda bırakılan mamamatik ve kedi besleme noktalarının temizliğinin ve beslenmesinin gönüllüler tarafından sağlanacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde yaşayan duyarlı vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda kedi besleme noktalarını ve mamamatikleri istenilen yerlere kuruyoruz. Yine gönüllülerimizin talepleri doğrultusunda ilçemizin sessiz sakinlerinin kısırlaştırılmalarını ve tedavilerini yapıyoruz. Sokaktaki dostlarımız ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza emanet. Bakımlarını en iyi şekilde yapacaklarından hiç şüphemiz yok" dedi.

Kaynak: Bültenler

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