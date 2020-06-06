Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde Covid-19 önlemi
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Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde Covid-19 önlemi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Lmt. Şti tarafından Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde işletilen sosyal tesisler, 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden vatandaşlara açarken, hijyenik ortamlarda sunulan...

Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde Covid-19 önlemi
06.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:23

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Lmt. Şti tarafından Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde işletilen sosyal tesisler, 1 Haziran'da hayata geçirilen normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden vatandaşlara açarken, hijyenik ortamlarda sunulan hizmette Covid-19 kurallarına riayet ediliyor.

Sosyal mesafe kuralları altında yeni dönem başladı

Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesisleri alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin ardından misafirlerini ağırlamaya başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendiği sosyal tesis içerisinde misafirler için sosyal mesafe uyarı levhaları asıldı.

Tesis girişinde hijyen standı kurularak misafirlerin ellerini dezenfekte etmesi sağlanıyor. Yeni kurallar gereği mesai öncesi ve belirli aralıklarla her personelin ateşi ölçülüyor. Maske takan personeller servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak servislerini gerçekleştiriyor.

"Yeşilyurt Belediyesi güvencesiyle kaliteli ve güzel hizmetler sunuluyor"

Yeşilyurt'un farklı noktalarında açılan sosyal tesislerin Yeşilyurt Belediyesi güvencesiyle kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapılan yenilikler ve düzenlemelerle birlikte yeniden açılan sosyal tesislere gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Çınar, her biri ilçenin farklı noktalarında bulunan ve birbirinden güzel mekanlarda birbirinden güzel lezzetler sunan sosyal tesislerin Malatya'da ki hizmet sektörüne yepyeni bir anlayış ve yenilik kazandırdığını ifade etti.

"Normalleşme süreciyle birlikte gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu etti"

Sosyal tesislerde vatandaşları kaliteli ve konforlu ortamlarda misafir ettiklerini sözlerine ekleyen Çınar, "Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında aylardır kapalı olan sosyal tesislerimizi normalleşme süreciyle birlikte yeniden halkımızın hizmetine sunduk. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı sosyal tesislerimizde sosyal mesafe kurallarına uygun oluşturulan yeni oturma düzeniyle yeniden hemşehrilerimizi ağırlıyoruz. Sosyal tesislerimizde modern ve kaliteli hizmet anlayışından ödün verilmezken, rahat, sakin ve güzel bir ortamda keyifli vakit geçirmek isteyenlerin, ailesiyle birlikte nezih bir mekanda yemek yeyip konforlu ortamlarda günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam edecektir. Çevre kentlerden Malatya ve Yeşilyurt'u ziyaret edenlerinde yoğun ilgi gösterdikleri sosyal tesislerimizde, yöresel kahvaltılıklardan zengin Türk mutfağının eşsiz lezzetlerine kadar geniş yelpazede yemek çeşitlerimizin yanı sıra tatlı, çay, kahve, soğuk ve sıcak içeceklerimizde mevcuttur. Uygun fiyata kaliteli hizmetlerin sunulduğu sosyal tesislerimize normalleşme süreciyle birlikte hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesi bizleri sevindirmiştir. Yeşilyurt Belediyesinin güvencesiyle hizmetlerine kaldığı yerden devam eden sosyal tesislerimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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