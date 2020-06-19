HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle faaliyetlerine geçici süreliğine askıya alan Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesiyle ortaklaşa düzenleyeceği Ayak Tenisi Turnuvası...

Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak
19.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:27

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle faaliyetlerine geçici süreliğine askıya alan Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesiyle ortaklaşa düzenleyeceği Ayak Tenisi Turnuvası ile sporseverlerle buluşacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek yarışmada sporcular hünerlerini sergileyecekler.

Turnuva 1-15 temmuz tarihleri arasında düzenlenecek

Malatya Park AVM otopark alanında 1 ile 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 1.Ayak Tenisi Turnuvasına 15 yaşından büyük sporcular, 2 asil 2 yedekten oluşan takımlarıyla katılabilecekler.

'Takımını Kur Gel' sloganıyla düzenlenip büyük bir çekişmeye ve rekabete sahne olması beklenen turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 22 Haziran ile 6 Temmuz günleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kayıt yaptırabilecek.

Oldukça renkli anlara sahne olması beklenen turnuvadaki hareketli ortamı yaşamak isteyenler, 0422 377 77 77 nolu iletişim hattından 4778 dahili numara üzerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerden detaylı bilgi alabilirler.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maçları geçici süreliğine askıya alınan Malatya Amatör Futbol Liginde yer alan takımlardaki futbolcuların da yer alabilecekleri şekilde planlaması yapılan turnuvada, 1 ile 7 Temmuz günleri arasında amatör futbolcuların, 8 ile 15 Temmuz günleri arasında da diğer başvuru yapan takımların yer alacakları maçlar oynanacak.

Hafta içi 18: 00 ile 21: 00 saatleri arasında oynanacak turnuvanın teknik toplantısı ve fikstür çekimleri ise 23 Haziran ile 7 Temmuz'da Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesi'nde iki ayrı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek.

"Eğlenceli, keyif dolu bir turnuva olacak"

Bütün spor dallarına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Korona virüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı günlerden geçen vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uygun ortamlarda sportif aktivite yapmalarına imkan tanımak, eğlenceli ve keyifli ortamlar sunmak adına güzel bir turnuva düzenleyeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimize ve amatör sporlarımıza verdiğimiz önemi düzenleneceğimiz Ayak Tenisi Turnuvasıyla bir kez daha gözler önüne sermiş olacağız. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından planlaması yapılıp, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubemizin de destekleriyle 1 ile 15 Temmuz günleri arasında 1.Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyeceğiz. 15 yaşından büyük amatör sporcularımızın yanı sıra başvuru yapan diğer vatandaşlarımızın katılımıyla renkli, eğlenceli ve keyif dolu bir turnuva olacağı kanaatindeyim. Bu turnuvayı aslında bir başlangıç olarak görüyoruz ilerleyen zamanlarda farklı yaş gruplarında ve kurumlar arasında da düzenleyebiliriz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun alanda gerekli önlemleri alarak düzenleyeceğimiz turnuvamızda sporun o birleştirici ruhu etrafında her zaman olduğu gibi yine kenetleneceğiz. Turnuvaya katılmak isteyenler Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Tüm sporcularımızı maçlarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Spor
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Spor
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Spor
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Seda Sayan Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:28:41. #1.14#
title