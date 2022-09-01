Yozgat yerel haberleri... Yozgat Merkezli 3 İlde Uyuşturucu Operasyonu: 32 Gözaltı

Yozgat merkezli olarak Kırşehir ve Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Yozgat merkezli olarak, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Ankara'da 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' yaptıklarını ileri sürülen şahıslara yönelik bu sabah 05: 00'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat ve helikopter destekli şafak operasyonunda toplamda 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyon tamamlandıktan sonra, yakalanan şüphelilerinde içerisinde bulunduğu belirtilen ve operasyonda görev alan araçlar şehir içerisinde konvoy oluşturdu. Polis helikopteri de konvoyu havadan takip etti.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında, 7 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan 'pipe' adı verilen aparat, 4 kök Hint keneviri, 25 parça halinde 145 gram metamfetamin, 8 parça halinde 108 gram esrar, 4 adet kurusıkı silah, 1 adet silah, 9 adet pompalı tüfek, tüfeklere ait 128 adet fişek, 1 adet pala, 3 adet hassas terazi, 20 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu paketlemeye yarayan 6 adet alüminyum folyo, 21 adet cep telefonu ve bu telefona ait 16 GSM hattı, 1 adet kamera ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 220 lira ele geçirildiği bildirildi.