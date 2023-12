Yozgat'tan Avrupa'ya Organik Domates İhracatı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jeotermal kaynaklardan yararlanarak kurulan tesislerde yetiştirilen organik domates, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 30 dönümlük alanda kurulu tesiste 8 ay olan sezon içerisinde 750-800 ton arasında üretim yapıldığı kaydedildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan serada, topraksız tarım uygulaması ile yılın 8 ay hormonsuz organik salkım domatesi üretiliyor. Seranın en büyük maliyetinin ısıtma olduğu, kömür ve doğal gaz ile ısıtmanın maliyeti artırmasına karşılık jeotermalin maliyeti düşürdüğü kaydedildi.

"KIŞ SEZONUNDA HAFTADA BİR GÜN HASAT YAPILIYOR"

Sorgun ilçesinde jeotermal enerji ile ısıtılan serada 3 yıldır üretim yaptıklarını belirten işletme sahibi 50 yaşındaki Tuncay Sarısu, şöyle konuştu:

"Seramız 30 dönümdür. Burada yılın 8 ayı üretim yapılıyor, domatesimiz var, hasat yapılıyor, bu bir sezon sayılıyor. 8 ayda hedeflediğimiz tonaj 750-800 yüz ton arası. Yaptığımız hasadı da üretimi de yurt dışına ihraç ediyoruz. Şu anda da Romanya'ya gönderiyoruz. Tamamı Romanya ile bağlantımız var, haftada bir gün hasat yapılıyor, kış sezonunda. Yaz sezonunda iki ve üç gün oluyor, havalar ısındığı zaman. Domates güneşle-ışıkla yetişiyor genelde. Kışın da ısıtmayı jeotermal sıcak suyla ısıtıyoruz, topraksız seradır. Tohumu bizim kendimiz alıyoruz, fidecide yetiştiriyoruz. Fide şeklinde alındığında ilk ekimi yapıyoruz. 7'nci ayın 15'inde ektik, şu anda da iki ay, toplamda doksan gün oluyor, fide ve mahsul alma. Yozgat, Sorgun'da yetiştiğimiz bu domateslerimiz, organik kesinlikle, herhangi bir hormonu olan bir şeyi yok. Zaten domatesi yendiğinde, kesildiğinde içinden belli, hormonu olanların içi beyaz oluyor. Bu lezzeti yiyenler biliyor zaten. Şu anda biz Sorgun'dan Avrupa'ya ihracat yapıyoruz.

Bu domatesin cinsi Gülköy, ince kabuk diye geçer. Bunun tohumu ata tohumu diye biliniyor. Bu tohumu bizim kendimiz bizzat fideciye veriyoruz, fide yaptırıyoruz. Ekimini de kendimiz yapıyoruz. Herhangi bir karışım ve başka bir genetiğiyle oynanmış bir domates değil."

"ÜRETİM MALİYETİ TABİİ YÜKSEK"

Seralarda üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Sarısu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Seramızda 46 kişi çalışıyor, 6 erkek 40 tane bayan çalışıyor. Sorgun gibi yerde böyle bir istihdam sağlanması, ev kadını zaten çoğunluğu, ailesine bütçesine desteği oluyor. Tamamı da Sorgunludur, buralıdır, buranın halkından. Üretim maliyeti tabi yüksek şu an için ilacı, gübresi, personeli, her şeyi fiyatlar yüksek. Seracıların yetiştirdiği domatesin maliyet hesabı gün be gün değişiyor ama biz ilk hasada başladığımızda yaptık, 23,800 kilosu bize maliyeti var. Çalışanlara asgari ücret ödeniyor, haftada bir gün izinler vardır. Gayet de güzel kurumsal bir çalışanlar da memnun. Biz de burayı üç yıl önce kurduk. Şu an çalışan personelimiz de üç yıldır yetiştirdik artık. Gayet de güzel, bu yıl için güzel verimler bekliyoruz."