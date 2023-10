Bodrum Cup'tan Cumhuriyet'in 100. yılında anlamlı yarış

Maximiles Black The Bodrum Cup, 35'inci yılını Cumhuriyet'in 100'üncü yılıyla birlikte kutlamak üzere Selanik'ten start aldı. Selanik'ten alınan startla başlayan yarışlar, Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'nda sona erecek.

Türkiye'nin en büyük yat yarışlarından biri olan The Bodrum Cup yelken yarışları, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk'ün doğduğu Selanik'ten start aldı. İstanbul'a kadar mücadele edecek yatlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'nda yarışı sonlandıracak.

Bu yıl 35'incisi düzenlenen Maximiles Black The Bodrum Cup, Opet ile Tüpraş'ın ana sponsorluğunda Cumhuriyet'in 100'üncü yılıyla birleştirilerek Selanik'e özel bir yolculukla kutlanıyor. Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi İlhami Özden, The Bodrum Cup Komite ekibi ve Bodrum'dan gelen filo, 3 Ekim'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi ziyaret etti. Ardından yola çıkan tekneler, Dolmabahçe Sarayı'nda demir atacak. Atatürk'ün doğduğu evde başlayan yarış, vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'nda son bulacak.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bu yıl, The Bodrum Cup'ın da 35'inci yılı. Bu tarihi yılda çifte mutluluk yaşıyoruz. Ata'mızın denizciliğe verdiği büyük önemi bir kez daha hatırlamak ve Ata'mıza saygımızı sunmak amacıyla 'her şeyin başladığı nokta' olan Selanik'e ilk adımımızı attık. Bu anlamlı yolculuğumuzun bir sonraki adımında İstanbul'a doğru yol alırken, 6 Ekim'de Çanakkale Anıtı'na selam vererek yolculuğumuza devam edeceğiz. 8 Ekim'de Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı yelkenli kortej geçişini takiben Ata'mızın hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'de anma törenimizi gerçekleştireceğiz. 35 yıldır ekim ayının üçüncü haftasında bu muhteşem organizasyonu gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu anlamlı yolculuk, denizcilik tutkusu, tarihle ilgili önem ve coşkuyla dolu bir kutlamayı temsil ediyor. The Bodrum Cup, 35 yılı aşkın bir süredir Bodrum'u ve Türkiye'yi denizcilik dünyasının merkezine taşıyor ve bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olan özel bir yıl"

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, "1989'da kurulduğundan bu yana deniz sporlarını, Bodrum'u ve Akdeniz'i tanıtmaya adamış bir organizasyon olan The Bodrum Cup, Akdeniz'in en büyük uluslararası deniz festivallerinden biri haline geldi. Bu yıl yarışların 35'inci yılını, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla kutladığımız bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olan özel bir yıl. Ayrıca Selanik'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu eve yaptığımız anlamlı ziyaret, bu yılki kutlamalarımızın önemini daha da artırdı. Bodrum'un barış, dostluk, kardeşlik ve özgürlük ruhunu tüm dünyaya taşımayı hedefleyen organizasyonumuzu bundan sonra da tıpkı bugün olduğu gibi büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"The Bodrum Cup'ın bu özel mekandan başlaması festivali çok anlamlı kılıyor"

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, "Bu yıl, Ata'mızın bize en değerli emaneti olan Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir gururla, coşkuyla kutluyoruz. Kutlamalara dokunan her etkinlik bizim için çok kıymetli. Bunlardan biri olan ve 34 yıldır yelken tutkunlarını buluşturan The Bodrum Cup'ın paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarlığımızı sunduğumuz, Ata'mızın doğduğu ev, aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin hikayesinin de başladığı yer. The Bodrum Cup'ın bu özel mekandan başlaması festivali çok anlamlı kılıyor. Selanik'ten başlayan deniz festivalinde yarışan yelkenliler, dünyanın eşsiz güzelliklerinden biri olan İstanbul Boğazı'na yol alacak, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde anma selamlaması yaparak Bodrum'a ulaşacak. Selanik-İstanbul-Bodrum güzergahında gerçekleştirilecek tüm etkinlik boyunca 100. yıl coşkusunu hep beraber yaşamaya devam edeceğiz. Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ta yarışacak tüm katılımcılara başarılar dilerim" dedi.

8 Ekim'de Dolmabahçe'ye yol alınacak

Maximiles Black The Bodrum Cup, 8 Ekim'de "Türkiye İş Bankası İstanbul Boğazı Yelkenli Kortej Geçişi"'ni takiben Dolmabahçe Sarayı önünde yapılacak anma selamlamasıyla devam edecek. 9 Ekim'de ise İstanbul-Bodrum etabı başlayacak ve yarışçılar Babakale, Çeşme, Kuşadası, Yalıkavak, Bodrum rotasını takip edecek. 16 Ekim akşamı Bodrum etabı başlayacak. 17-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlar çerçevesinde belirlenen rota, Bodrum limanından başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzanacak, ardından Bodrum'da tamamlanacak. Kazananların kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı büyük bir konserle sahiplerine teslim edilecek. - MUĞLA