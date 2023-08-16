Yaşar Dede'ye evde matematik dersi

Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için son üç yıldır girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nı (DGS) kazanamamasına rağmen pes etmeyip eksiği olan matematikten ders almak isteyen 81 yaşındaki Yaşar Aktaş'ın yardımına Milli Eğitim Bakanlığı yetişti.

Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için son üç yıldır girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nı (DGS) kazanamamasına rağmen pes etmeyip eksiği olan matematikten ders almak isteyen 81 yaşındaki Yaşar Aktaş'ın yardımına Milli Eğitim Bakanlığı yetişti.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevlendirdiği öğretmen, azmiyle örnek olan Yaşar Dede'ye ders vermeye başladı.

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hedefiyle ders çalışmaya yeniden başlayıp Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan özlemle gözlemlerken "Pes etmiyorum. Ölene kadar okuyacağım. Seneye yine sınava gireceğim" diye seslenen evli ve 3 çocuk, 8 torun sahibi Aktaş için Amasya Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri evinin yolunu tuttu. İlk ders başladı.

Heyecanlanan Aktaş'ı ziyaret edip basına yansıyan haberleri takip ederek talimat veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in selamını ileten Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Yaşar amcamız Matematik derslerine başladı. Tecrübeli ekibimiz sınava hazırlanması için destek olacak" dedi.

Emekli maaşını kira ve evin diğer ihtiyaçları için harcaması dolayısıyla özel bir kurs almaya ayıracak parasının olmadığına değinip kapısını çalan öğretmenleri gördüğünde çok mutlu olduğunu anlatan Aktaş da "Hocalarım derse başladı. Artık hiç korkum yok. İnşallah hedefim İlahiyat Fakültesine girip mezun olmak. Ölene kadar okumak" şeklinde konuştu.

İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş, sınav için gittiği Amasya Üniversitesi'nde karşılaştığı herkesi şaşırtmıştı. - AMASYA