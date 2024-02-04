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Yarıyıl tatilinin son gününde Uludağ'da teleferik yoğunluğu

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Uludağ'da yarıyıl tatilinin son gününde teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Yarıyıl tatilinin son gününde de vatandaşlar teleferiğe akın etti. Teleferikte uzun kuyruklar oluşurken Uludağ'daki yoğunluk kameralara yansıdı.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, yarıyıl tatilinin son gününde de yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Aileleri ile beraber Uludağ'da doyasıya eğlenen gençler, hem kayak yaptı hem de güneşli havanın tadını çıkardı. Uludağ'a otomobili ile çıkmak istemeyen vatandaşlar, teleferiğe akın etti. Teleferikte metrelerce kuyruk oluştu. O anlar kameralara yansıdı.

Diğer yandan, Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçülürken hava sıcaklığı da eksi 8 derece olarak ölçüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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